В Химках открыли спорткомплекс «Юность» после капремонта

Торжественно открыли отремонтированный объект глава муниципалитета Дмитрий Волошин, министр физкультуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, а также депутат Госдумы Ирина Родина.

Также на мероприятии присутствовал и поздравлял спортсменов именитый комментатор и житель Сходни Дмитрий Губерниев. Речь в честь открытия произнес и глава городского округа Химки, который отметил, что спортивный объект был отремонтирован достаточно быстро.

«Я поздравляю всех с этим важным событием, желаю всему тренерскому составу и спортсменам как можно больше ярких побед», - сказал Волошин.

Напомним, что ремонтировать комплекс начали в начале весны 2023 года. Подрядчик обновил все, начиная с фундамента, заканчивая модернизацией всех помещений. Парламентарий Ирина Родина отметила, что объем проделанной работы колоссальный, однако все сделано качественно и в срок.

Теперь для спортсменов и сотрудников комплекса доступны игровые залы, медицинский кабинет, бытовые помещения, расширенные раздевалки, даже зал для занятий хореографией и офис для представителей администрации «Юности», обновленное покрытие на теннисном корпусе и благоустроенная прилегающая территория.