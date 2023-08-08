В Химках пошли соревнования по экстремальному уличному катанию

Лучшие лонгбордисты Химок собрались в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Там больше 20 спортсменов-райдеров соревновались в скоростном спуске на длинных досках (даунхилл-скейтбординг).

Трассу подготовили и для начинающих, и для более опытных гонщиков.

Ребятам нужно было проехать дистанцию с минимальным количеством торможений. При этом по правилам приостанавливать движение можно только колесами на заносах, больше никак. И это на скорости 60-65 км/ч. За такие условия лонгборд считают экстремальным видом спорта. Гости соревнований любят его за зрелищность.

«Победители получили призы от спонсоров, доски, колеса, подшипники и другие полезные для этого вида спорта призы. Такие мероприятия проводятся при поддержке Федерации скейтбординга столицы», – рассказал один из организаторов соревнований, Владимир Бандурко.

Среди получателей призов самый быстрый из финишеров - Кирилл Короленко. Второе место занял Кирилл Кирьянов. На третью ступеньку пьядестала почета поднялся Дмитрий Тарасов.

Что касается новичков, то среди них тоже есть тройка победителей. Первое место за Максимом Пикуленко. Вторым стал Даниил Алексеенко. Третьим финишировал Артем Артемов.

Такие соревнования в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» проводили уже не раз. Только в весеннем заезде поучаствовали 30 человек.

Ранее в ежегодном обращении к жителям глава городского округа Дмитрий Волошин сказал, что за последние 10 лет при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Химках открыли 18 новых спорткомплексов, среди них - ФОК «Юбилейный», «Новатор», Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Центр фехтования Ильгара Мамедова, а также Центры ракеточных и пляжных видов спорта.