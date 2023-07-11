В Химках проходит патриотическая выставка, посвященная бойцам народного ополчения

В подмосковном городском округе Химки открылась экспозиция «Бойцы и командиры 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района в битве за Москву. Химкинский батальон» на базе комплекса «Артишок».

Об этом сообщает пресс-служба городского округа Химки.

В дивизию, которой посвятили выставку, входили подмосковные батальоны: химкинский, щелковский, егорьевский и чеховский. Этим фактом поделилась член общественного совета проекта «Историческая память» Татьяна Панина, отметив, что солдаты сражались до последнего, защищая Москву.

Идея создать такую экспозицию принадлежит сыну одного из ополченцев. Она посвящена 82-й годовщине со дня основания дивизии. Здесь посетители могут посмотреть архивные фото, документацию и увидеть сохранившиеся предметы быта советский военных. В реализации замысла помогали учащиеся Российской Международной Академии туризма.

В «Артишоке» на патриотической выставке уже побывали люди, связавшие деятельность с сохранением памяти о героях Великой Отечественной войны: координатор сообщества потомков московских ополченцев Артем Попов и директор Музея боевой славы РМАТ Любовь Именнова. Еще одним почетным гостем стала заместитель декана Российский Международной Академии туризма Галина Лямина. С особым трепетом отнеслись к посетителям, которые являются родственниками бойцов-участников войны.

Двери выставки открыты для всех. Ее можно посетить до 13 августа бесплатно.