В Химках прошел фестиваль пляжного бадминтона

На берегу канала имени Москвы в Химках прошло крупное спортивное состязание. Открытый пляжный турнир «AirBadminton Fest» собрал более 120 поклонников это зрелищного вида спорта.

Как рассказали в администрации городского округа Химки, игры проводились сразу в нескольких дивизионах. В мероприятии принимали участие как мастера спорта, так и продвинутые любители, группы, а также начинающие.

На протяжение пяти часов спортивных баталий было разыграно четыре комплекта наград. Помимо состязаний гостей фестиваля порадовали развлекательной программой. Каждый матч предварял обучающий урок от мастера спорта по бадминтону Андрея Долотова. Тренер химкинского клуба рассказывал участникам о правилах игры, тонкостях ударов и натяжении сетки ракетки. Полезную информацию смогли почерпнуть, как те, кто только вступает на путь этого вида спорта, так и опытные игроки.

Для профессионалов бадминтона провели специальные конкурсы на меткость. Например, нужно было попасть воланом в спинку стула и удержать бадминтонную сумку на вытянутой руке. В качестве призов победители получили сладости.

Кстати, перед началом фестиваля специалисты химкинского бадминтонного центра проводили бесплатные уроки в парках «Экоберег» и «Дубки». Это помогло всем желающим подготовиться к турниру, прокачать ловкость, скорость и координацию, научиться эффективным приемам.

Напомним, что традиция проводить состязания по пляжному бадминтону началась с обращения жителей к главе городского округа Химки Дмитрию Волошину. Любители этого вида спорта попросили помочь с организацией соревнования. С тех пор это стало доброй традицией.