В Химках состоялся масштабный конкурс красоты и обаяния «Мисс россияночка — 2025». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Финал мероприятия прошел в многофункциональном социальном комплексе «Восход», в нем приняли участие 23 участника в возрасте от шести до 17 лет. Его организовали обладательница титула «Гран-при Миссис Жемчужина России — 2025» Юлия Маковецкая и директор ежегодного городского конкурса красоты и таланта «Мисс и Миссис Химки» Елена Тараненко.

«Наши участницы очаровали всех своим обаянием и великолепными народными костюмами. Основная цель конкурса — развитие творческих способностей девочек и патриотическое воспитание подрастающего поколения», — подчеркнула Тараненко.

В рамках конкурса участницы представили три выступления — визитка в стихотворной форме, тематический костюм «Россия» и дефиле в вечернем платье. Их оценивали жюри, в состав которых вошли муниципальный депутат Инна Монастырская, председатель химкинского отделения «Союза женщин России» Ольга Бахмутова, блогер Анна Леппиоя и победительницы всероссийских конкурсов красоты. Всем участницам присвоили высший титул — гран-при. Помимо этого, конкурсанткам присвоены индивидуальные звания.

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