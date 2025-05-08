В химкинской библиотеке проведут открытый мастер-класс по шахматам

В Химках 11 мая пройдет открытый мастер-класс от тренеров международной школы шахмат BW-Chess. Об этом сообщил телеграм-канал «Типичные Химки».

Сразу несколько событий в рамках одного мероприятия состоятся 11 мая в библиотеке для семейного чтения, которая расположена в химкинском микрорайоне Левобережный. Там тренеры международной школы шахмат BW-Chess решили провести мастер-класс, вход на который будет открытым. Они включили в программу мини-турнир по быстрым шахматам, сеанс одновременной игры с руководителем школы, а также различные конкурсы. Победители получат призы, а все участники — памятные сувениры.

Начало мастер-класса в 12.00. Планируется, что все турниры и конкурсы будут проходить на протяжении двух часов.

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