В Индиан-Уэллсе матч между второй и шестой ракетками мира был прерван из-за нападения пчел

Матч четвертьфинала турнира АТР в американском Индиан-Уэллсе был прерван на два часа из-за нашествия пчел.

На корте в этот момент находились вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и шестой номер рейтинга немец Александр Зверев.

Алькарас рассказал, что во время подачи заметил на ракетке пчелу, поднял голову и увидел перед собой целый рой насекомых. Он первым ретировался в раздевалку.

В течение двух часов отважный работник стадиона собирал пчел пылесосом. Причем в борьбу с насекомыми он вступил без всякой защиты, даже без перчаток и очков.

После возобновления матча Алькарас довел его до победы — 6:3, 6:1. В полуфинале он сыграет с итальянцем Яником Синнером. В эту стадию турнира пробился и россиянин Даниил Медведев, обыгравший датчанина Хольгера Руне, — 7:5, 6:4. Его следующим соперником будет американец Томми Пол.

Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет около $9,5 млн.