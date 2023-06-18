В Италии провели церемонию в честь Максима Горького, несмотря на протесты украинцев
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В итальянском Сорренто прошла памятная церемония в честь Максима Горького, рассказал РИА Новости Лучано Руссо, президент Института культуры имени Торквато Тассо.
Русский писатель жил и работал в Сорренто с 1924 по 1933 год, вплоть до своего окончательного возвращения в СССР. Здесь он написал свой самый крупный роман «Жизнь Клима Самгина».
Церемония проводится уже в третий раз. Но в этом году мероприятие вызвало возмущение у украинских эмигрантов, которые попытались его сорвать. Полицейским пришлось удерживать на расстоянии около 30 украинцев, размахивающих национальными флагами.
По словам собеседника агентства, их не успокоили разъяснения, что акция носит культурный характер и не имеет никакого отношения к политике.
«Мы занимаемся распространением культуры и предлагали украинцам заняться их инициативами, но они не пошли нам навстречу», – сказал Руссо.