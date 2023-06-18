В Италии провели церемонию в честь Максима Горького, несмотря на протесты украинцев

Русский писатель жил и работал в Сорренто с 1924 по 1933 год, вплоть до своего окончательного возвращения в СССР. Здесь он написал свой самый крупный роман «Жизнь Клима Самгина».

Церемония проводится уже в третий раз. Но в этом году мероприятие вызвало возмущение у украинских эмигрантов, которые попытались его сорвать. Полицейским пришлось удерживать на расстоянии около 30 украинцев, размахивающих национальными флагами.

По словам собеседника агентства, их не успокоили разъяснения, что акция носит культурный характер и не имеет никакого отношения к политике.