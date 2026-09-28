Стояк, кровля или сосед: эксперт рассказал, когда за ущерб отвечает управляющая компания

Если квартиру залило, платить за испорченную отделку должен не тот, кто пострадал, а тот, кто виноват в аварии. Как зафиксировать ущерб и получить компенсацию, Финансам Mail объяснил Дмитрий Бондарь — эксперт по финансово-правовым вопросам в сфере ЖКХ.

Начнем с главного правила. По статье 1064 Гражданского кодекса РФ расходы несет сторона, чьи действия привели к аварии. Это базовый принцип, от которого стоит отталкиваться, считает специалист.

«Стоимость полного восстановления, как правило, рассчитывает по актуальным рыночным ценам материалов и работ. Если лопнула подводка под мойкой или переполнилась ванна сверху, компенсировать вред предстоит хозяину верхней квартиры. Статья 210 Гражданского кодекса и пункт 30 Жилищного кодекса возлагают заботу о коммуникациях на владельца. Когда ошибку допустили сторонние мастера, претензии также адресуют непосредственно собственнику, который позже сможет вернуть финансы с нанятой бригады по нормативу 1081 ГК РФ», — объясняет Бондарь.

Но есть исключение. Если прорвало центральный стояк или протекла кровля, отвечать будет управляющая организация. Причина — эти конструкции относятся к общедомовому имуществу. Их обслуживание регулирует Постановление Правительства № 491. По этому документу чердак и крышу коммунальщики обязаны осматривать дважды в год — весной и осенью. После сильных ливней возможны внеплановые обходы. А дыру в кровле предписано заделать в течение суток.

«Обнаружив протечку, следует срочно связаться с диспетчером местной аварийной службы либо отправить заявку через сервис «Госуслуги.Дом». Рекомендую записать точное время звонка, регистрационный код обращения, а также сфотографировать и записать на видео испорченный паркет и мокрые обои. Инженеры обслуживающей организации должны зафиксировать ущерб специальным актом в двенадцатичасовой период от момента вызова. Если мастер от УК не приехал, акт можно составить самостоятельно, получив подпись от не менее двоих соседей», — рассказывает эксперт.

Теперь о том, как действовать пострадавшему. Первый шаг — привлечь независимого оценщика. Он подсчитает, во сколько обойдется восстановление отделки. Второй шаг — направить письменную претензию в управляющую компанию. Здесь вступает в силу Закон РФ «О защите прав потребителей»: на добровольную выплату дается 10 дней.

«Если досудебная претензия проигнорирована, также как и в ситуации с управляющей компанией, направляется исковое заявление о возмещении ущерба в суд», — отметил эксперт.

Отдельный случай — если виновник сосед и он бездействует. Важно понимать: ГЖИ и полиция имущественные споры между гражданами не разрешают. Такие вопросы решает суд.

«Если управляющая компания бездействует можно подать на нее в суд, чтобы взыскать затраты на восстановления квартиры. При сумме иска до 100 000 рублей заявление отправляется в мировой суд, если свыше ₽100 тыс. — в районный», — напоминает Бондарь.

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