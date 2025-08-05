В Ивантеевке развернулась выставка «Без срока давности»

Экспозиция включает в себя широкий спектр исторических артефактов: фотографии, личные свидетельства очевидцев, выдержки из газетных публикаций и письма, написанные солдатами.

Выставка посвящена преступлениям, совершенным нацистами на территории РСФСР, находившейся под оккупацией в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Николай Бахарев, архивист отдела научного использования документов ЦГАМО, представил экспозицию, которая открылась 1 августа 2025 года, в связи с 80-летием Победы.

Основная часть представленных документов относится к периоду с осени 1941 года по начало 1942 года. В них задокументированы шокирующие факты преступной деятельности нацистов в отношении мирных граждан: принудительный труд, насильственный вывоз населения в Германию для эксплуатации, голодные репрессии и другие злодеяния.

Первыми зрителями выставки стали члены клуба «Активное долголетие».

«Тема чрезвычайно важна, особенно в этот знаменательный юбилейный год. Мне очень понравилось, я недавно переехала в Ивантеевку, и мне интересно узнать и услышать, какие события происходили на территории Московской области», - поделилась одна из посетительниц.

Передвижной проект «Без срока давности» был запущен к 75-летию Победы и активно демонстрируется в образовательных учреждениях, высших учебных заведениях, библиотеках и домах культуры. Жители Ивантеевки смогут посетить выставку до конца августа, вход на нее свободный.

Возрастное ограничение: 12+