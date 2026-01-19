В Канаде отреагировали на критику Тарасовой чемпионата Европы по фигурному катанию

Канадская журналистка Беверли Смит откликнулась на критику чемпионата Европы по фигурному катанию, прошедшему в английском Шеффилде, со стороны заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Прославленный тренер отметила, что континентальный чемпионат деградирует без участия российских спортсменов, и назвала его неинтересным. Тарасова привела в пример женские соревнования, где выступления россиянок всегда были украшением турнира, а в Шеффилде было всего два чистых проката.

«Татьяна Тарасова называет чемпионат скучным (видимо, потому что здесь не было россиянок). Но здесь не было и негативной драмы. Была правильная драма. Так много интересных выступлений от людей, которые травмировались, но сделали невозможное», — написала Смит.

В соревнованиях женщин-одиночниц победила представительница Эстонии Нина Петрыкина, которая стала единственной участницей, преодолевшей гроссмейстерскую планку в 200 баллов по сумме двух программ (216,14).

Чемпионка Европы в соревнованиях танцевальных пар Анастасия Метелкина дала комментарий на русском языке после окончания турнира. В парном катании среди шести призеров пятеро имели российское прошлое.