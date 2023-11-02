В Канаде ввели новые правила защиты шеи после гибели бывшего хоккеиста «Питтсбурга»

Канадская юниорская хоккейная лига WHL объявила о введении правила обязательной защиты шеи во время игр и тренировок.

Игроки будут обязаны надевать защитное снаряжение, начиная с 3 ноября, когда такая амуниция будет доступна для всех клубов лиги.

Портал DailyFaceOff сообщил, что подобную защиту могут начать использовать и игроки Национальной хоккейной лиги. Сегодня на тренировку «Виннипег Джетс» с такой защитой вышли четыре игрока команды – Николай Эллерс, Коул Перфетти, Расмус Купари и Владислав Наместников. Пока неизвестно, будут ли хоккеисты НХЛ использовать дополнительную экипировку во время игр.

28 октября в матче Британской элитной хоккейной лиги нападающему Адаму Джонсону, выступавшему в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз», коньком рассекли шею. Хоккеисту не смогли оказать своевременную помощь, и позднее он скончался в больнице.