В Карелии объекты культурного наследия будут переданы частникам

В центре Петрозаводска здания культурного наследия планируют приватизировать частные лица, но, как и когда будет осуществляться передача прав собственности, остается загадкой, сообщает karelinform.ru .

В конце февраля этого года власти Республики Карелия заявили, что они планируют приватизировать историческое здание №24 на проспекте Ленина и помещения в соседнем доме №24а. Источнику объяснили в Управлении по охране объектов культурного наследия, что цокольный этаж одного из домов уже на протяжении многих лет принадлежит частному лицу. Предполагается, что после приватизации остального здания, весь объект будет принадлежать одному собственнику.

В Минимущества Карелии был направлен запрос, в котором содержалась просьба предоставить информацию о планируемой приватизации данных объектов культурного наследия. Ответ источник получил только через месяц, хотя по закону это должно было произойти в семидневный срок. Кроме того, Министерство проигнорировало многие моменты, ответив только на часть из вопросов.

Ведомство подтвердило, что объекты являются государственной собственностью Карелии, и они включены в план приватизации на 2023 год. Также стало известно, что передача прав будет осуществляться посредством торгов. Но ни о сроках проведения аукциона, ни о стартовой цене информацию не предоставили.

В соответствии с документацией по продаже подобных объектов, на нового собственника будут возложены обязательства по проведению работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия в соответствии с «охранным обязательством».