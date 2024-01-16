В Кашире четыре женские команды поборолись за победу в турнире по волейболу

Открытый турнир по волейболу среди женских команд прошел 13 января во Дворце спорта «Юбилейный». Серди участников были коллективы из Кашира, Ступино, Озер и Донского (Тульская область).

Гости подмосковного города уступили «хозяевам» - команде клуба «Кашира». Волейболистки показали все свои профессиональные навыки на игровом поле.

«Серебро» досталось «Озерчанкам», а тройку лидеров замкнули тульские спортсменки команды «Спутник».

Администрация городского округа Кашира поздравила победителей и остальных призеров за достойную игру и поддержку духа соревнований.