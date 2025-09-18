В Кашире открылась экспозиция, посвященная подвигам летчиков-героев

В Каширском краеведческом музее состоялось открытие новой выставки под названием «Герои неба», рассказывающей о жизни и боевых заслугах каширян, удостоенных звания Героя Советского Союза и служивших летчиками во время Великой Отечественной войны.

Выставка призвана познакомить посетителей с судьбами отважных защитников Отечества.

На церемонии открытия экспозиции «Герои неба» сотрудница музея, хранитель фондов Дарья Шершнева поделилась интересными фактами о каширянах-героях. Согласно ее словам, из 12 Героев Советского Союза, родившихся в Кашире и принимавших участие в боевых действиях, 9 были летчиками. Среди них – Александр Иванович Выборнов, Василий Романович Лазарев, Павел Федорович Гаврилин, Георгий Никанорович Жидов, Леонид Илларионович Иванов, Иван Иванович Лезжев, Сергей Николаевич Моргунов, Илья Михайлович Павловский и Федор Селиверстович Румянцев.

Посетители могут ознакомиться с уникальными фотографиями военных лет, подлинными архивными документами, личными вещами летчиков, а также с моделями самолетов, использовавшихся в годы Великой Отечественной войны. Знаток авиационной истории и ветеран МВД Сергей Наумушкин провел для первых посетителей, студентов каширского отделения колледжа «Московия», увлекательную экскурсию по экспозиции.

Музыкальным украшением открытия выставки стало выступление барда Сергея Ловецкого, который исполнил песни, посвященные военным летчикам, и, конечно же, знаменитую песню «Первым делом самолеты», любимую всеми.

Время работы выставки:

Вторник, среда, пятница: 11:00 – 19:00

Четверг: 11:00 – 20:00

Суббота, воскресенье: 10:00 – 19:00

Понедельник: выходной день.

Последний Четверг месяца - санитарный день.

Возрастное ограничение: 0+