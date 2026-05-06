Кота взяли в заложницы: в Саратове подруга требовала у хозяйки ₽30 тыс за возврат питомца

В Саратовской области полиция возбудила уголовное дело после того, как одна женщина взяла в заложники кота своей подруги и потребовала выкуп. Об этом сообщает KP.RU.

Жительница поселка Расково 44 лет обратилась в полицию с заявлением о краже питомца. По ее словам, пропал кот по кличке Барон — метис мейн-куна стоимостью ₽15 тыс. Животное пропало 2 марта из дома заявительницы. Подозрение пало на 49-летнюю приятельницу хозяйки.

Участковые доставили женщину в отдел. Там она пояснила, что взяла кота к себе временно — на две недели, чтобы дети поиграли, и делала это с разрешения владелицы. Однако по истечении срока возвращать питомца не стала. Причиной стал финансовый конфликт: подруги поссорились из-за денег за ремонт дома. Задержанная заявила, что вернет Барона только после того, как хозяйка заплатит ей ₽30 тыс в качестве компенсации за помощь в ремонте.

Несмотря на объяснения, полиция усмотрела в действиях подозреваемой признаки преступления. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Женщина дала подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ранее она не привлекалась к ответственности. Местонахождение кота на данный момент не уточняется.

Ранее турист из Норвегии погиб при подводной охоте на Бали.