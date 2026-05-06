Специалисты Мособлводоканала за месяц устранили более 1,3 тыс. засоров канализации
Специалисты Мособлводоканала за месяц устранили более 1,3 тыс. засоров канализации. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«За апрель было устранено 1384 засора, из них только за последнюю неделю — 315 случаев», — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве подчеркнули, что каждый второй случай требует использования тяжелой техники, в том числе каналопромывочных машин и мощных илососов.
Основной причиной возникновения засоров остается нарушение правил использования канализации: жители сбрасывают туда бытовые отходы, включая остатки пищи, текстиль, строительный мусор, влажные салфетки.
