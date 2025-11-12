В Кашире подвели итоги экологического семейного конкурса

В Кашире на базе Детского экологического центра состоялся необычный семейный конкурс «Папа, мама, я — экологическая семья!», который объединил самые активные и творческие команды городского округа.

Мероприятие, прошедшее 8 ноября, стало практическим уроком экологии, где дети и родители совместно решали разнообразные задачи — от интеллектуальных викторин и краеведческих головоломок до создания креативных поделок из вторичных материалов, таких как яркий заяц, и выполнения спортивных нормативов. Такой формат позволил участникам не только продемонстрировать сплоченность, но и освоить прикладные навыки бережного отношения к окружающей среде в формате живого квеста.

По итогам соревнований звание самой спортивной семьи завоевали Люгины-Гаркины из школы №10, лучшими экспериментаторами стали Гембель из Тарасковской школы, а семья Калининых/Бирник из Новоселок оказалась наиболее креативной. Бронзовые награды достались семьям Валовых и Машковых, серебро — командам Муравьевых и Юшиных. Абсолютным победителем и обладателем первого места был признан семейный коллектив Страчковых, представлявший дошкольное отделение школы №10.

Отметим, что подобные события способствуют укреплению семей и формированию у детей осознанного экологического поведения через игровые механики и совместную деятельность с родителями. Скучные правила сортировки отходов и экономии ресурсов становятся увлекательной семейной традицией, которая сохраняется далеко за пределами конкурсной площадки.