В Кашире прошел турнир по самбо, посвященный памяти тренера Владимира Навалихина

В каширском Дворце спорта «Юбилейный» состоялся 23-ий ежегодный турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек.

На турнир прибыли спортсмены из десяти городов. Участие также принимали каширские юные самбисты.

Мероприятие приурочили памяти Заслуженного работника физической культуры, спорта и туризма Московской области, Заслуженного тренера России, Мастера спорта СССР Владимира Степановича Навалихина.

Заместитель главы городского округа Кашира Светлана Зосимова во время приветствия гостей пожелала участникам честной конкуренции и достойной победы. На турнире присутствовали эксперты, депутаты, члены общественных организаций. Мероприятие также посетили близкие и родные почетного тренера Владимира Навалихина.

«Почетными гостями турнира стали Заслуженный работник физической культуры РФ, советник министра физической культуры и спорта Московской области на общественных началах Владимир Пантелеев, заместитель председателя общественного совета Московской области по развитию физкультуры и спорта Владимир Горбачев, председатель окружного совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Буров», — сообщает администрация городского округа Кашира.

Тренер высшей категории по самбо и дзюдо Андрей Бикбаев возглавил объективную и профессиональную судейскую коллегию, которая определила имена лучших.

Ранее мы сообщали, что каширские юнармейцы приняли участие в открытии поискового сезона «Вахта памяти – 2024».