На площадке Дворца спорта «Юбилейный» в Кашире состоялись ежегодные соревнования по самбо для юношей и девушек 2001-2013 годов рождения. Мероприятие прошло в памятные даты — 84-ю годовщину контрнаступления под Москвой и во Всероссийский день самбо.

С приветствием к участникам из разных муниципалитетов Подмосковья, включая Каширу и Ожерелье, обратился Игорь Кручинин, занимающий пост заместителя председателя Совета депутатов и возглавляющий фракцию «Единой России» в местном парламенте.

В рамках церемонии открытия прошло награждение Благодарственными письмами от местного отделения партии «Единая Россия». Награды вручили Николаю Золотареву, мастеру спорта СССР, тренирующему самбистов и дзюдоистов, и Андрею Бикбаеву, тренеру по самбо и дзюдо.

Оба педагога отмечены за вклад в реализацию проекта «Выбор сильных» и активную гражданскую позицию. Коллектив спорткомплекса «Юбилейный» также получил благодарность за участие в проекте «Успех в единстве поколений» и качественную организацию спортивных мероприятий.

Напутствие юным спортсменам произнес военный священник Виталий Коценко, являющийся настоятелем храма Петра и Февронии. Непосредственно спортивную часть открыл главный судья соревнований Сергей Кондрашкин — мастер спорта международного класса и судья международной категории.

На двух борцовских коврах около сотни юных самбистов продемонстрировали технику, ловкость и физическую выносливость в конкурентной борьбе.