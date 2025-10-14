В каширской школе наградили победителей фестиваля ГТО

Мероприятие началось с традиционного выноса государственных флагов, после чего на сцену поднялись чемпионы — команды 8-х классов, занявшие первое место, и призеры из параллели 7-х классов. Награждение провел лично начальник Центра ГТО МАУ «Спортклуб «Кашира» Николай Гайворонский, заслуженный работник физкультуры и спорта Подмосковья. Он не только вручил кубки и грамоты от имени главы округа Романа Пичугина, но и провел для школьников практический инструктаж — подробно объяснил правила регистрации на официальном сайте ГТО и весь алгоритм получения заветных знаков отличия.

Кубки за первое и второе места педагогу Татьяне Смородиновой вручили от имени главы города. Среди личных достижений выделились Валерия Снатенкова и Ева Попова, занявшие первые места. Вторые позиции у Ивана Антонова и Полины Лазаревой, а третьи — у Татьяны Козловой и Григория Быкова. Все они получили заслуженные грамоты и медали.

Завершилась церемония анонсом нового спортивного события: Николай Гайворонский пригласил всех желающих на фестиваль «Девушки за ГТО!», который запланирован на 15 октября во Дворце спорта «Юбилейный».