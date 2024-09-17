В Касимове зарегистрирован национальный рекорд. Об этом сообщило 7info.

Уточняется, что указанный город Рязанской области стал городом с наибольшим числом музеев и выставочных пространств на одной версте. На протяжении почти 1067 м находятся 15 уникальных объектов культуры.

Отмечается, что маршрут рекорда будет презентован на фестивале «Касимовский клубень», который пройдет 6 октября.

Ранее сообщалось, что текстильный фестиваль «Ткань Озер» прошел в подмосковных Озерах.