Текстильный фестиваль «Ткань Озер» прошел в подмосковных Озерах

В минувшие выходные Озеры в третий раз стали площадкой для праздника моды и текстиля. Так, в парке «Дубки» состоялся фестиваль «Ткань Озер». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Коломна.

Отмечается, что в рамках мероприятия состоялся показ четырнадцати модных коллекций модельеров муниципалитета и расположенных в Озерах швейных производств. Представить свои изделия публике могли как молодые, так и именитые дизайнеры.

Гости фестиваля смогли заглянуть сквозь толщу времен и увидеть, как село Озерки превратилось сначала в фабричный городок, а затем — крупный текстильный центр. После показа мод на главной сцене парка состоялся концерт. Все желающие принимали участие в различных мастер-классах. Для самых юных посетителей музей-театр «За очагом» показал кукольный спектакль.

Особое место на празднике было уделено ветеранам — на фестиваль пришли бывшие работники Озерского хлопчатобумажного комбината «Рабочий», а затем Текстильной фирмы «Ока». За чашкой чая в теплой атмосфере ветераны вспоминали рабочие будни и традиции трудовых коллективов.