В Казахстане открыли памятник Александру Невскому
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В Алма-Ате открыли памятник князю Александру Невскому, сообщает корреспондент РИА Новости.
Событие приурочено к 20-летию учреждения православной церкви Казахстана. Памятник расположен на площади перед собором, носящим имя святого князя.
Он представляет собой бронзовую фигуру Александра Невского на коне с чудотворной иконой в руках.
Российскую делегацию на открытии монумента возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.
Считается, что князь Александр Ярославович проезжал места, где расположена Алма-Ата, следуя в ставку монгольского хана в Каракорум.