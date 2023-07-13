В Казахстане открыли памятник Александру Невскому

Событие приурочено к 20-летию учреждения православной церкви Казахстана. Памятник расположен на площади перед собором, носящим имя святого князя.

Он представляет собой бронзовую фигуру Александра Невского на коне с чудотворной иконой в руках.

Российскую делегацию на открытии монумента возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.

Считается, что князь Александр Ярославович проезжал места, где расположена Алма-Ата, следуя в ставку монгольского хана в Каракорум.