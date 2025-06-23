В Казахстане рассказали, почему предложили россиянину Бублику выступать за страну

Глава Азиатской федерации тенниса и вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский рассказал «Советскому спорту», почему теннисист Александр Бублик в свое время решил сменить российское гражданство на казахстанское.

Это произошло в 2016 году, когда спортсмену было 19 лет. Польский назвал три причины, по которым спортсмен принял судьбоносное решение. Во-первых, в России было немало талантливых теннисистов и Бублик на тот момент не получал необходимой поддержки. Во-вторых, в Казахстане теннисисту предоставили команду и достойные условия. В-третьих, выступление за новую страну дополнительно мотивировало спортсмена, которому было что доказывать.

Польский отметил, что в Федерации тенниса Казахстана обратили внимание на хорошие антропометрические данные Бублика. По тому же принципу была приглашена выступать за Казахстан чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина.

Накануне Александр Бублик стал победителем турнира в Галле, в финале которого обыграл россиянина Даниила Медведева. Этот успех позволил ему подняться на 30-е место в рейтинге, сразу на 15 мест вверх.