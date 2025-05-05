В Казани появилась беговая дорожка, созданная из переработанных автомобильных покрышек

Вдоль берега реки Казанки обустроили экологичную дорожку для бега, материалом для которой послужили утилизированные шины. Организатором сбора вторсырья у населения выступил региональный оператор.

«На набережной Казанки теперь есть экологически безопасное место для занятий спортом, созданное благодаря переработке отслуживших автомобильных шин. Этот материал был собран в ходе городской акции, в рамках которой горожане сдали более 830 кубометров отходов. Это яркий пример результативного взаимодействия бизнеса, власти и общества в сфере охраны природы и переработки отходов», — заявили в пресс-службе ППК РЭО.

Длина беговой трассы составляет более 3,5 километра, она тянется от экстрим-парка «Урам» до Ленинской дамбы, ширина дорожки 2 метра.

Открытие беговой зоны было приурочено к старту Казанского марафона, состоявшемуся 3 мая. Инициатором создания такой дорожки является Вадим Янгиров, руководитель серии спортивных мероприятий TIMERMAN и основатель марафона.

Данный проект получил поддержку администрации Казани и Дирекции парков и скверов, которые включили его в долгосрочную программу развития данной территории.

Финансовым партнером выступила компания СИБУР, взявшая на себя все расходы по реализации проекта и являющаяся генеральным спонсором.