В Кении погиб сильнейший марафонец мира

Рекордсмен мира в марафонском беге кениец Келвин Киптум погиб в автомобильной аварии на западе Кении.

24-летний бегун не справился с управлением, автомобиль слетел с трассы и врезался в большое дерево. Киптум и его тренер Жерве Хакизмана погибли на месте, еще одна пассажирка доставлена в больницу.

В октябре прошлого года Киптум пробежал Чикагский марафон за 2 часа 35 секунд, установив мировой рекорд. В апреле амбициозный атлет планировал на марафоне в Роттердаме впервые на официальных соревнованиях преодолеть дистанцию в 42 км 195 метров быстрее, чем за два часа.

Келвин буквально влетел в элиту легкой атлетики. До декабря 2022 года он практически не был известен широкой публике, пока не выиграл марафон в Валенсии с рекордом трассы. В апреле 2023 года Киптум с огромным преимуществом победил в Лондоне – вновь с рекордом трассы.