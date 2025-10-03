В Киеве отменили концерт рэперов на русском языке

Власти украинской столицы отменили музыкальное мероприятие. Речь идет о концерте, где артисты планировали исполнять композиции на русском языке. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на телеграм-канал главы администрации Киева Тимура Ткаченко.

Глава киевской администрации Тимур Ткаченко рассказал об отмене выступления музыкального коллектива, который должен был появиться на сцене одного из местных баров. По его словам, музыканты намеревались исполнять произведения в жанре рэп на русском языке. Ткаченко категорически заявил, что подобные мероприятия недопустимы в Киеве. Он подчеркнул, что русскоязычный рэп не будут терпеть в столице украинского государства.

