В Одессе умер капитан КВН и основатель одесской Юморины Валерий Хаит

В Одессе ушел из жизни Валерий Хаит — знаменитый капитан Клуба весёлых и находчивых, а также создатель одесского фестиваля юмора «Юморина». Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в социальных сетях «Всемирным клубом одесситов».

Причина ухода из жизни Валерия Хаитана пока не раскрывается. Информация о месте и времени прощания будет предоставлена позднее.

Валерий Хаит — выдающийся советский и украинский писатель, поэт, сатирик, драматург, редактор, телеведущий и журналист. В 1960-х годах он был капитаном известной команды КВН из Одессы. Также он стал одним из основателей одесского фестиваля юмора «Юморина» в 1972 году.

В период с 1986 по 1990 год Валерий Хаит был художественным руководителем юмористической телепрограммы «Джентльмен-шоу». В 1988 году он основал Клуб одесских джентльменов.

За свои достижения в области юмора Валерий Хаит был удостоен премии «Золотой Остап» в 1994 и 2006 годах.

Ранее сообщалось, что премьера сказочной киноленты «Баба Яга спасает Новый год» с актрисой Людмилой Артемьевой в главной роли возглавила кинопрокат, опередив на минувших выходных прежнего лидера — триквел «Приключения Паддингтона 3» (72,6 млн руб.) и заработав 162,2 млн руб. в России и странах СНГ.