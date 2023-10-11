В Китае семь тысяч человек пришли на концерт Витаса по фальшивым билетам

Около семи тысяч зрителей пришли на концерт певца Витаса в китайском Сучжоу по поддельным билетам, рассказал РИА Новости директор исполнителя Сергей Пудовкин.

По словам импресарио, такой поразительный случай впервые произошел в его практике.

На стадион в Сучжоу в продажу поступило 55 тысяч билетов, зрителей же на концерте оказалось около 62 тысяч. Организаторы с китайской стороны заявили, что перекупщики сделали невозможное – сумели изготовить дубликаты билетов с голограммами, при этом сканеры на стадионе успешно считывали фальшивые билеты.

Витас уже около 20 лет успешно гастролирует в Китае и приобрел в этой стране большую популярность. В рамках нынешнего турне у него запланировано еще 16 выступлений, а заключительный концерт пройдет на 90-тысячном стадионе в Шанхае.