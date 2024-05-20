В Клину 26 мая состоится КлинЗАбег

Любителей бега и сторонников активного образа жизни приглашают принять участие в КлинЗАбеге!. Мероприятие состоится 26 мая в 08:30. Стартовая точка — Ледовый дворец им. В. Харламова.

Трасса пройдет по территории Сестрорецкого парка. Во время преодоления дистанции участники смогут также наслаждаться красотами парка.

Для участия в мероприятии необходимо:

• зарегистрироваться на платформе Russia Running: https://russiarunning.com/event/klinzabeg2024 (некоторые дистанции можно проходить без регистрации);

• предоставить медицинскую справку об удовлетворительном состоянии здоровья.

Участвовать могут как профессиональные спортсмены, так и сторонники активного образа жизни. Участие бесплатное. Зарегистрированные горожане получат памятную медаль.

Каждый участник вправе выбрать наиболее оптимальную дистанцию:

• взрослый забег без регистрации и хронометража протяженностью 1,6 км;

• детский забег, 1,6 км;

• забег для начинающих спортсменов, 7 км, один круг;

• забег для подготовленных участников протяженностью 14 км, два круга;

• забег для подготовленных спортсменов и профессионалов, 21,1 км, три круга.

Участникам будут выдавать воду от партнера мероприятия «Вода-Клин». Тренеры клинского фитнес-клуба «Атлетик-Джим» проведут зажигательную разминку. Мотивировать на победу горожан будут представители Студии Чирлидинга и Моделинга «NIKA». Юные участники забега получат подарки от «Альфа-банка».

Дополнительная информация и любые изменения в программе мероприятия будут опубликованы в городских информационных ресурсах: https://t.me/klintutnews и https://vk.com/klin.zvuchit.