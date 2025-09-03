В Клину дан старт новому концертному сезону

Торжественное мероприятие прошло в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского. Зрителей порадовало выступление Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Светланова, в программе которого были представлены произведения Сергея Рахманинова: «Юношеская симфония», Концерт для фортепиано с оркестром № 1 и Симфония № 5 Петра Ильича Чайковского.



Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Светланова – это коллектив с богатейшей историей, являющийся одним из старейших в стране. Дирижером в этот вечер был Иван Никифорчин, лауреат Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры. Сольную партию на фортепиано исполнил талантливый Филипп Руденко.



Впереди поклонников классической музыки ждет множество интересных и ярких событий. Уже 7 сентября на сцене музея-заповедника выступит Шанхайский филармонический оркестр. 13 сентября свое мастерство продемонстрирует Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского. 27 сентября к музыкальному празднику в Клину присоединится Государственная академическая симфоническая капелла России. Афиша концертов насыщенна событиями до конца октября.



Особым событием, которое с нетерпением ожидают ценители оперного искусства, станет концерт прославленного оперного певца Ильдара Абдразакова, запланированный на 20 сентября.



В этот знаменательный день на открытии концертного сезона присутствовала врип главы г.о. Клин Инна Федотова, выразившая слова поддержки коллективу музея-заповедника и его директору Игорю Петровичу Корнилову, пожелала им творческого вдохновения, реализации новаторских идей и благодарных зрителей.