В Раменском ликвидировали склад, где незаконно хранились контейнеры морского типа

В Раменском ликвидировали нелегальный склад контейнеров морского типа. Площадь участка составила более 6 га, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Как отметили в ведомстве, официально территория имела статус полигона твердых бытовых отходов, однако на участке были расположены морские контейнеры.

Владельцу участка направили официальное предостережение с требованием прекратить незаконную деятельность. В результате землю полностью освободили от контейнеров.

Всего в регионе из 324 проверенных участков нарушения выявили на 136. В 26 округах нарушения устранили: на 82 участках контейнеры убрали, на 23 привели вид разрешенного использования в соответствие.

