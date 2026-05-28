«Клоунский кузен на задворках чужой славы»: Николас Кейдж спустя 60 лет отказался от фамилии Коппола

Голливудский актер Николас Кейдж, который носит фамилию своего знаменитого дяди — режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, — наконец решил поставить точку в вопросе своего имени. Как сообщает испанская газета El Pais, он официально сменил имя, отказавшись от фамилии Коппола. Теперь он окончательно закрепил за собой псевдоним Кейдж, под которым и так работал всю карьеру.

Свое решение актер объяснил просто и жестко.

«Лучше быть главой своей семьи, чем клоунским кузеном на задворках чужой», — заявил он.

По словам Николаса, ему потребовалось более шести десятилетий, чтобы принять этот вызов. Он больше не хочет, чтобы его воспринимали как племянника великого режиссера. Он хочет быть самим собой — Николасом Кейджем.

Напомним, что актер начал работать под фамилией Кейдж именно из-за того, чтобы не эксплуатировать имя дяди и не быть в его тени.

Ранее Николас Кейдж раскрыл, какие известные голливудские режиссеры держат на него обиду.