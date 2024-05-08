В Клину ярко прошел концерт «Победный май», приуроченный празднованию Дня Победы

Концерт прошел в Ледовом дворце под символичным названием «Победный май».

«Победа приходит, когда мы все вместе. Когда мы поддерживаем друг друга. Когда мы не забываем свои корни, свою историю. И очень любим свою Родину. И большую и малую. И стремимся ее защитить. С Победным маем всех нас!» — высказала мнение Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

С концертными номерами выступили вокальные и хореографические коллективы Клина, фигуристы и хоккеисты, в том числе и члены Студенческой хоккейной лиги из команды «РГСУ-Клин». Для парных танцев на льду были приглашены тренеры фигуристок и хоккеистов. В качестве музыкального сопровождения для номеров организаторы выбрали знаменитые песни военных лет, в частности, «Синий платочек», «Катюшу», «Смуглянку», «Бухенвальдский набат», «Вальс победы» и многие другие.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская рассказала, что концерт вызвал у публики восторг и овации.

«Спасибо за этот удивительный концерт всем, кто принимал участие в его подготовке, кто тренировался, участвовал…» — отметила Алена Сокольская.

Алена Сокольская рассказала, что участники концерта и их тренеры долго готовились к выступлению. Изнурительные тренировки, которые длились целый месяц, оказались эффективными. Концерт прошел зрелищно и памятно. Однако намного важнее то, какой посыл передали организаторы и участники: прийти к победе можно только общими усилиями.