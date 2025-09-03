В Клину отметили верную поклонницу музея Чайковского

Музей Чайковского в Клину выразил благодарность своей самой верной посетительнице, подарив ей абонемент, дающий право на бесплатное посещение на весь сезон.

В рамках открытия нового концертного сезона, особо преданной поклоннице музея-заповедника имени П.И. Чайковского был вручен персональный сертификат. Этот документ предоставляет возможность безвозмездно участвовать во всех культурных мероприятиях, запланированных с сентября по май. Теперь за Ниной Валерьевной Джуромской закреплено почетное первое место в шестом ряду.



Увлечение классической музыкой пришло к Нине Валерьевне неожиданно. Как-то подруга предложила ей посетить концерт знаменитой грузинской скрипачки Лианы Исакадзе. Выступление народной артистки СССР и лауреата государственных наград Грузии оставило глубокий след в душе зрительницы. С этого момента Нина Джуромская стремится не упускать ни одного культурного события, проходящего в музее-заповеднике.