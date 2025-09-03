В Клину отметили верную поклонницу музея Чайковского
Фото: [администрация го Клин]
Музей Чайковского в Клину выразил благодарность своей самой верной посетительнице, подарив ей абонемент, дающий право на бесплатное посещение на весь сезон.
В рамках открытия нового концертного сезона, особо преданной поклоннице музея-заповедника имени П.И. Чайковского был вручен персональный сертификат. Этот документ предоставляет возможность безвозмездно участвовать во всех культурных мероприятиях, запланированных с сентября по май. Теперь за Ниной Валерьевной Джуромской закреплено почетное первое место в шестом ряду.
Увлечение классической музыкой пришло к Нине Валерьевне неожиданно. Как-то подруга предложила ей посетить концерт знаменитой грузинской скрипачки Лианы Исакадзе. Выступление народной артистки СССР и лауреата государственных наград Грузии оставило глубокий след в душе зрительницы. С этого момента Нина Джуромская стремится не упускать ни одного культурного события, проходящего в музее-заповеднике.
«Более четырех десятилетий я стараюсь не пропускать ни одного концерта и спектакля. Для меня это огромное удовольствие – иметь возможность слушать выступления выдающихся музыкантов как из нашей страны, так и из других уголков мира. Самые яркие воспоминания связаны с Международным фестивалем искусств Чайковского, где выступают настоящие звезды, такие как Денис Мацуев, Юрий Башмет, Лариса Долина, Пелагея и многие другие. За время проведения фестиваля состоялось 11 мероприятий, и я побывала на каждом из них. В скором времени я воспользуюсь своим сертификатом и с удовольствием посещу концерт оперного певца Ильдара Абдразакова, запланированный на 20 сентября», - поделилась Нина Джуромская.