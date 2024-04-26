В Клину подвели итоги спортивного сезона 2023-2024 года

Глава городского округа Клин Алена Сокольская в пятницу, 26 апреля, встретилась со спортсменами, которые на протяжении спортивного сезона 2023-2024 года активно принимали участие в соревнованиях муниципального, федерального и международного уровней. В состав сборной России вошли 62 воспитанников МБУ ДО СШОР «Клин Спортивный», что позволяет заведению оставаться достойным звания спортивной школы олимпийского резерва.

Подводя итоги сезона, важно отметить, что спортсмены МБУ ДО СШОР «Клин Спортивный» в общей сложности завоевали на различных соревнованиях 395 медалей: 109 золотых, 151 серебряных и 135 бронзовых. Воспитанники получают звания и разряды.

За время спортивного сезона численность занимающихся составила 1469 человек. Было открыто 105 групп, где спортсменам предложено осваивать мастерство в разных дисциплинах, в частности, шорт-треке, тяжелой атлетике, боксе, кикбоксинге, греко-римской борьбе, каратэ (традиционном и адаптивном), фигурном катании и хоккее.

Глава Алена Сокольская поблагодарила каждого спортсмена и тренерский коллектив за то, что они достойно представляют округ Клин на различных мероприятиях и пропагандируют среди молодого поколения здоровый образ жизни. Воспитанникам МБУ ДО СШОР «Клин Спортивный» глава пожелала дальнейших побед.