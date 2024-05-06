В Клину прошел приуроченный ко Дню Победы фестиваль по баскетболу

Спортивное мероприятие прошло рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в городском округе Клин в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф». На событие приехали 14 команд со всего Подмосковья и из Конаково.

Баскетболисты Московской области и Конаково (Тверская область) показали мастерство владения мячом на спортивной акции, приуроченной к 9 мая. Команды провели время с пользой, а зрителям представили интересную программу, которая включала конкурсы и сладкие подарки. Болельщиков вовлекали в фестиваль: участники проявили высокую активность. Атмосферу веселья поддерживал диджей, приглашенный партнерами мероприятия.

Команды выступили достойно, а зрители порадовали своей мощной поддержкой. Всех участников поблагодарили за позитив, активность и положительные эмоции на фестивале. Не исключают, что после такого успеха мероприятие по баскетболу в Клину станет уже традиционным.

Отметим, фестиваль проходил в г.о. Клин в минувшие выходные. Организаторами выступил спортивный комплекс «Клинский» при поддержке местного совета сторонников партии «Единая Россия».