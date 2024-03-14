В Коломне близится к завершению благоустройство Парка Мира. Степень готовности работ на данный момент составляет уже 80%, сообщили в муниципальной администрации.

При разработке плана работ были учтены предложения местных жителей. В результате выделили три основные зоны: для массовых мероприятий, спортивных активностей и тихого отдыха.

На территории парка проложат дорожки и тропинки для прогулок и езды на велосипедах, проведут озеленение, обновят входные арки и ограждения, приведут в порядок фонтан, восстановят танцевальные площадки, обустроят круговой беговой маршрут.

Парк был основан еще в 1948 году и на протяжении многих лет остается любимым местом отдыха жителей всех возрастов.