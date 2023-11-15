В Коломне можно будет прокатиться на «Пряничном трамвае»

В Коломне с ближайших выходных можно будет прокатиться на «Пряничном трамвае», сообщили в «Почте России». Пассажиры получат сувениры и смогут собрать новогоднюю посылку.

Во время поездки путешественникам расскажут об истории пряников и отличиях их видов. Также пассажиры узнают о полезных травах, произрастающих в Подмосковье, и получат в подарок памятные почтовые открытки.

Помимо этого, все желающие смогут собрать собственный купаж чая. Вместе с расписным пряником его можно будет оставить себе или отправить новогодней посылкой друзьям или родным.

Коломна — это единственный город в Подмосковье, где работают трамваи. При этом представитель городского округа был признан лучшим водителем трамвая по итогам Всероссийского конкурса профмастерства.