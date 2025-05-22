В Коломне пройдет «Матч легенд» с участием известных футболистов

В Коломне стартует летний фестиваль губернатора Московской области Андрея Воробьева под названием «Выходи во двор». Одним из ключевых событий фестиваля, которое состоится в субботу, 24 мая, станет «Матч легенд» — зрелищный поединок между именитыми спортсменами и местными любителями футбола, который пройдет на стадионе «Авангард».

Стадион «Авангард», расположенный в Коломне, представляет собой современный спортивный комплекс, обеспечивающий комфортные условия как для участников соревнований, так и для зрителей. Благодаря масштабной реконструкции, проведённой в прошлом году в рамках программы губернатора Андрея Воробьева, трибуны обновлены и готовы принять около шести тысяч болельщиков.

В этот день откроют футбольный сезон звезды российского футбола, среди которых Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Парфенов, Василий Иванов, Борис Никоноров, Дмитрий Хлестов и опытный вратарь Александр Филимонов. Руководить командой легенд будет Валерий Гладилин, обладатель богатого тренерского опыта — трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в качестве игрока и двукратный чемпион России, а также обладатель Кубка страны в качестве тренера.

Соперниками звезд футбола станет сборная Коломны, в состав которой войдут опытные ветераны спорта, тренеры и спортсмены футбольного клуба «Коломна». Главным тренером коломенской команды выступит Александр Яртым, опытный специалист и руководитель команды ветеранов Коломны.

По традиции зрителей ждет насыщенная развлекательная программа. Знаменитые футболисты проведут увлекательный мастер-класс для юных спортсменов, а также уделят время автограф-сессиям и фотографированию с болельщиками. Кроме того, запланирована открытая футбольная тренировка, организованная профессиональными тренерами проекта «Выходи во двор».

Матч начнется в 12:00. Открытая тренировка и мастер-классы начнутся в 10:30. Вход на мероприятие свободный, без возрастных ограничений.