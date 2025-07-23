В Коломне стартовал чемпионат мира по судомоделизму

В акватории реки Коломенки в городе Коломна стартовал чемпионат и первенство мира по судомодельному спорту.

Более ста талантливых мастеров-судомоделистов из семи государств — Республики Беларусь, Грузии, Йеменской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Узбекистан — съехались, чтобы побороться за звание лучших в категориях скоростных и точных копий моделей.

«Наши соревнования носят юбилейный характер. В этом году исполняется 25 лет со дня создания федерации судомодельного спорта России. И в то же время это дебютные соревнования вновь сформированной международной федерации судомоделизма, первый чемпионат по новой редакции правил. Всем участникам — семь футов под килем!», — обратился к спортсменам президент федерации судомодельного спорта России Владимир Жорник.

Выбор Коломны в качестве места проведения соревнований был обусловлен историческими причинами.

«Коломна и ее жители оказали значительное влияние на развитие судостроения: дизельные двигатели Коломенского завода использовались на подводных лодках, действовавших в Северном Ледовитом океане, Атлантике и Средиземном море. В селе Дединово во времена правления Алексея Михайловича, отца Петра I, был построен первый российский военный корабль, положивший начало мощному военно-морскому флоту России». Судомоделисты занимаются важным делом, продвигают морские исследования, и среди представленных моделей я увидел те корабли, на которых сам служил на флоте», — подчеркнул председатель Всероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев.

Международные соревнования продлятся до 28 июля, что дает возможность всем желающим посетить это захватывающее мероприятие. Наблюдать за состязаниями можно без ограничений, находясь на набережной Коломенки, рядом со стендами конькобежного центра «Коломна».

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