В Коломне увеличили часы работы городских спортивных объектов

Теперь у коломенцев больше возможностей для физической активности – городские стадионы «Труд» и «Авангард» начали работать по новому, более удобному графику.

Доступность спортивных площадок напрямую влияет на возможность вести здоровый, полный энергии и активности образ жизни.

Начиная с понедельника, 23 июня, жители и гости Городского округа Коломна получили возможность заниматься спортом в расширенные часы. График работы спортивных объектов был изменен: теперь стадионы открыты для всех желающих с 6:00 до 22:00. Ранее стадионы «Труд» и «Авангард» принимали посетителей с 8:00 до 21:00.