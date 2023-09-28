В Коломне выбрали конькобежцев, которые представят Подмосковье на межрегиональных соревнованиях

В городском округе Коломна прошло крупное спортивное событие – Первенство Московской области по шорт-треку. В мероприятии принимали участие около шестидесяти юношей и девушек.

Как рассказали в администрации городского округа Коломна, в программу вошли забеги на дистанциях в 500, 1000 и 1500 метров, суперфинал – 1500 метров и смешанная эстафета.

«На лед вышли ребята из двух спортшкол олимпийского резерва – коломенской «Кометы» и клинской «Клин спортивный», – отметили в администрации муниципалитета.

Состязание оказалось очень напряженным и жарким. По сумме многоборья в трех из четырех категорий победителями стали конькобежцы из городского округа Коломна. Также ребята завоевали призовые места – серебро и бронзу – в каждой номинации.Теперь впереди у юных конькобежцев – масштабные межрегиональные соревнования.

Кстати, это мероприятие тоже пройдет в Коломне. На протяжении нескольких дней – с 12 по 15 октября – в округе будут состязаться лучшие спортсмены.

Ну, а главные старты этого сезона для шорт-трекистов среднего и старшего возраста состоятся 2024 году. В начале ребята из Коломны примут участие в финале Всероссийских соревнований «Сочинский Олимп», затем в феврале-марте - в Первенстве России, а в апреле сразятся в финале XII зимней Спартакиады учащихся России 2024 года.

Отметим, что такие высокие успехи наших конькобежцев стали возможны благодаря масштабному развитию спортивной сферы в Коломне и всем Подмосковье. В регионе строятся новые спортивные учреждения и реконструируются старые.