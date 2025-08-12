В Кошелево Талдомского округа состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню деревни

Атмосфера теплоты, душевности и родного очага царила повсюду, наполняя сердца радостью и позитивом. Яркую и насыщенную развлекательную программу для жителей подготовил Кошелевский Дом Культуры под чутким руководством Марии Галактионовой.

В соответствии с традицией, особо теплые слова признательности были адресованы новоиспеченной семье, пополнившей деревню, а также юбилярам, чествующим знаменательные годовщины совместной жизни. Волонтерам, посвятившим годы кропотливому и эффективному труду, проявившим самоотверженность и стремление к улучшению жизни Талдомского края и его населения, была выражена благодарность за их активную деятельность, направленную на поддержку военнослужащих, участвующих в СВО.

Глава округа Юрий Крупенин обратился к жителям Кошелево с искренними пожеланиями добра, крепкого здоровья, счастья и новых свершений. Он выразил надежду, что деревня и в дальнейшем сохранит свою неповторимую атмосферу уюта, радушия и жизнерадостности, оставаясь важной и ценной частью Талдомского округа.