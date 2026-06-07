«Меня не оповестили»: сын пропавшей Ирины Усольцевой узнал о новых поисках из новостей и хочет помочь

Сын Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с родными в сибирской тайге Красноярского края, Даниил Баталов в беседе с РИА Новости сообщил , что его не оповещали о возобновлении масштабных поисков. При этом он ожидает, что сможет принять участие в этих мероприятиях.

В четверг, 4 июня, следователи возобновили широкомасштабные поиски пропавшего семейства Усольцевых. Мероприятия пройдут до вторника, 9 июня. К розыску привлечены исключительно опытные специалисты, а на месте событий установлен блокпост, чтобы не пускать посторонних.

«Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поиски», — сказал собеседник агентства РИА Новости.

По данным издания, Усольцевы пропали 28 сентября позапрошлого года. Это случилось в окрестностях поселка Кутурчин. В начале октября — второго числа — в региональном главке МВД официально заявили: двое взрослых вместе с маленьким ребенком не вернулись из похода, их местонахождение неизвестно. Путешественники двигались к горе Буратинка. 12 октября того же года поисковую операцию свернули.

Ранее криминалист Игнатов высказал мнение, что поведение сына Усольцевых выдает его осведомленность.