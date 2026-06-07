Код из СМС для «базы данных»: как мошенники из ЖКХ получают контроль над своими жертвами

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации предупредили о распространенной схеме обмана граждан, которой ранее мошенники пользовались неоднократно. Как сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства, отвечая на соответствующий запрос агентства, злоумышленники все чаще стали представляться сотрудниками жилищно-коммунальных служб и работниками управляющих компаний.

По данным ведомства, схема действий мошенников выглядит следующим образом: они втираются в доверие к потенциальной жертве, а затем начинают оказывать на нее психологическое давление. Чаще всего злоумышленники предлагают заменить приборы учета воды или электроэнергии. Главный крючок — якобы льготная цена на услугу.

«Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками службы ЖКХ и управляющих компаний, предлагают заменить счетчики воды или электричества по льготной цене, уведомляют о необходимости проверки дымовых датчиков или вентиляции с требованием оплатить услугу», — сказали в пресс-центре.

В ведомстве проинформировали, что аферисты, представляющиеся сотрудниками жилищно-коммунальных служб, под разными предлогами вынуждают жертв сообщать им секретные коды, приходящие в смс-сообщениях. Чаще всего злоумышленники говорят, что это необходимо для «обновления базы данных» организации. В ходе реализации своих противоправных замыслов мошенники пытаются похитить средства со счетов граждан.

Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать россиянам фейковые туры со скидками.