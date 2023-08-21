В Котельниках в Кузьминском лесопарке отметили День физкультурника

Больше 250 жителей Котельников поучаствовали в праздновании Дня физкультурника в Кузьминском парке. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.

Руководитель муниципалитета добавил – программу разработали так, чтобы интересно было как взрослым, так и детям. Для гостей подготовили спортивные и развлекательные конкурсы, игры и мастер-классы.

«Безусловно, особые слова уважения и признательности прозвучали в адрес тех, для кого физкультура и спорт стали профессией. Торжественно вручил благодарственные письма тренерам-преподавателям и сотрудникам спортивных школ города, а молодежи - значки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», - написал на своей странице в Telegram Сергей Жигалкин.

Радует, что активный образ жизни и занятие спортом сейчас уже норма для многих, добавил глава Котельников. Такое увлечение укрепляет здоровье, дает силу и красоту, дарит положительные эмоции, делает характер сильнее, а это помогает преодолевать жизненные трудности, считает Жигалкин.

«Мы, в свою очередь, в нашем любимом городе активно поддерживаем здоровый образ жизни и будем обязательно и дальше развивать спорт в Котельниках», - заверил руководитель муниципалитета.

Также в Кузьминском лесопарке в рамках празднования Дня физкультурника были организованы два спортивных мероприятия: Общегородской забег под названием «Я выбираю спорт!» и Первенство по мини-футболу, в котором участвовали любительские команды.