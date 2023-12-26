В краеведческом музее подмосковного Клина показали уникальную находку

Историки, в частности, впервые рассказали о найденном в этом году старинном надгробии 16-го века. Оно было выявлено на склоне холма, на котором стоит храм Воскресения Господня на берегу реки Сестры. Краеведам удалось расшифровать надпись на памятнике средневековой культуры и установить точное время ее изготовления — 1561 год.

С разрешения Мособлнаследия плита была перемещена в краеведческий музей для очистки и исследования. Скоро уникальный экспонат включат в постоянную экспозицию.