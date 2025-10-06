В «Краснодаре» прокомментировали скандал с участием Сперцяна

В конце матча между «Краснодаром» и «Ахматом» (2:0) произошел конфликт между Сперцяном и защитником грозненской команды Усманом Ндонгом. После обмена репликами сенегалец двинул Сперцяна плечом в лицо, у футболиста «Краснодара» пошла кровь. Арбитр удалил Ндонга «за агрессивное поведение», а Сперцян получил желтую карточку за провокацию.

После матча скандал получил громкое продолжение. Ндонг обвинил Сперцяна в грубых оскорблениях на расовой почве.

Владимир Хашиг отметил, что в «Краснодаре» играют футболисты разных национальностей, вероисповеданий и цвета кожи, а Сперцяна в молодом возрасте выбрали капитаном команды, потому что он умеет объединять совершенно разных людей.

«Мы уверены в нем — и как в капитане, и как в человеке», — сказал гендиректор «Краснодара».

Сам Сперцян категорически отвергает обвинения со стороны Ндонга, заявив, что тот все придумывает, чтобы оправдаться за красную карточку.